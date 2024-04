Cidade Alerta |Do R7

Comentarista esportivo encontrado morto teria se envolvido em briga de trânsito O influenciador foi morto com golpes de faca e até então o motivo da sua morte ainda é um mistério; saiba mais

O influenciador era conhecido pelos seus conhecimentos esportivos O influenciador era conhecido pelos seus conhecimentos esportivos (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o mistério que envolve a morte do comentarista de futebol do Rio de Janeiro, Mauro Jorge Monteiro Canelas, de 59 anos. Após ser assassinado, o homem teve seu corpo abandonado na rua.

Mauro foi encontrado já sem vida em um carro aberto. Seu corpo estava com diversas marcas de facadas. Uma testemunha que esteve na cena do crime gravou um vídeo informando sobre a morte do influenciador esportivo.

Além de filmar o carro onde a vítima estava sem vida dentro, o homem fez um pedido: "Se alguém conhece, avisa a família", logo após revelar a identidade de Mauro, como foi morto e o local onde tudo aconteceu.

Quando os bombeiros chegaram, constaram que o homem já estava morto há um certo tempo. Os policiais isolaram a área para o início das investigações da perícia carioca.

Mauro era um vascaíno fanático e tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Seu assunto mais falado era o time do coração, e ficou conhecido pelos seus conteúdos esportivos.

Testemunhas estão sendo ouvidas, e algumas revelaram que Mauro que se envolveu em uma briga de trânsito antes de ser morto.

A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói. As autoridades seguem na tentativa de descobrir a motivação do assassinato, e estão em busca de imagens do circuito de segurança local para esclarecer o crime.

