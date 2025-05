Confira as últimas atualizações sobre o caso do empresário que sumiu após uma reunião Nelson Carreira, de 44 anos, está desaparecido desde a última sexta (16), quando esteve em um compromisso de trabalho em Cravinhos (SP) Cidade Alerta|Do R7 23/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidade Alerta mostrou novas informações e imagens sobre o caso Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta exibiu as últimas atualizações do caso de Nelson Carreira, de 44 anos, empresário desaparecido, desde da última sexta (16), após participar de uma reunião de trabalho na cidade de Cravinhos, interior de São Paulo.

A busca por Nelson têm sido incansável e levou a polícia até uma “briga” na Justiça, registrada no nome do empresário desde 2022.

Segundo as informações, o processo aberto estaria relacionado ao direito exclusivo de uma marca de produtos de cabelo e unhas que ele vendia.

Foram resgatados vídeos das câmeras de segurança, e foi capturado a imagem do carro de Nelson passando por um pedágio, rumo a capital paulista, mas o motorista ainda não foi identificado.

‌



A foto do empresário foi para a divisão de desaparecidos, e seu rosto, integrado ao projeto de dados do Smart Sampa (Sistema de Monitoramento e Segurança que usa do reconhecimento facial e de câmeras inteligentes a fim de identificar e encontrar pessoas desaparecidas)

A investigação do caso, fez com que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), criasse a hipótese de que Nelson, um homem que sempre fazia o mesmo percurso para o interior, teria sido interceptado em Cravinhos.

‌



Essa “teoria” fez com que as autoridades do interior e da capital passassem a trabalhar juntas, mas, após a análise das novas imagens de segurança do pedágio, foi constatado que havia apenas o motorista dentro do carro, descartando, por hora, a possibilidade de ele ter sido interceptado no interior.

Segundo um dos participantes do encontro que antecedeu o desaparecimento do empresário, Nelson teria chegado ao compromisso empresarial e avisado que teria que sair mais cedo, devido à mensagem da esposa sobre um compromisso familiar que ambos tinham naquele dia.

‌



De acordo com a investigação, Nelson teria saído da reunião por volta das 15h, mas ao buscarem por imagens da sua partida, foram surpreendidos com as câmeras de segurança do estabelecimento inativas.

Devido a isso, a polícia teve que recorrer a buscas por outras empresas dos arredores, que pudessem ceder suas filmagens, a fim descobrir se ele saiu de Cravinhos, acompanhado ou não.

Um dos integrantes da reunião ressaltou que o empresário teria naquele mesmo dia, uma entrega de produtos a um cliente, em São Paulo, mas que nem isso ele pôde fazer.

Seus colegas, amigos e familiares relataram que Nelson é conhecido por estar sempre conectado ao telefone, mesmo dirigindo. Sua esposa ressaltou que o marido nunca demorou a responder suas mensagens e, ao perceber que não tinha notícias dele, tentou fazer contato com ele, por volta das 15h30, mas não obteve sucesso.

Segundo a apuração das informações recebidas, as mensagens enviadas a Nelson foram entregues ao seu celular até às 18h10,após deste horário, seu telefone ficou inativo em pouco tempo seu carro foi flagrado por um radar de trânsito, rodando por São Paulo.

O veículo foi encontrado na região de Lauzane Paulista, às 19h10, com os vidros do banco de trás abertos, uma bolsa de higiene fora do lugar e com uma das rodas em cima do meio-fio da calçada.

A família, que antes, declarava que Nelson não teria inimigos ou possíveis ameaças por agora está desconfiado com a possibilidade de sequestro.

Por receio do que aconteceu, os funcionários ao perceberem que a notícia teve uma grande repercussão não compareceram ao trabalho: “O pessoal está com um pouco de medo”, afirmou colaborador.

O CEO da empresa não deu depoimento, mas garantiu que ele tem trabalhado junto com a polícia para encontrar uma solução para o caso.

Segundo as informações, as autoridades já formataram uma cronologia dos fatos, uma linha de pensamento sobre o possível crime, e chegaram a um suspeito. Nelson continua desaparecido e as buscas por ele seguem.

Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.