Caso Nelson: câmera de pedágio flagra carro de empresário em Cravinhos (SP)

A polícia investiga o desaparecimento do empresário Nelson Carrera Filho, que esteve recentemente em uma reunião em Cravinhos (SP). Seu carro foi capturado por câmeras passando por um pedágio em direção a São Paulo . Análises serão feitas para identificar o motorista e possíveis ocupantes do carro. A polícia busca identificar dois homens na área onde o veículo foi encontrado a dois quilômetros da casa de Nelson. O empresário está envolvido em uma disputa judicial desde 2022 sobre a exclusividade de uma marca de produtos para cabelo e unha.



