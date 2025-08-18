Conflito por tatuagem deixa idosa ferida em Campos do Jordão (SP)
Avó de 90 anos acusa ex-nora de agressão com chave de fenda após discussão familiar
Em Campos do Jordão, São Paulo, uma disputa familiar quase terminou em tragédia depois que um adolescente de 14 anos fez uma tatuagem sem a permissão da mãe. A avó do jovem, dona Iracema, de 90 anos, ficou ferida na cabeça e acusa Juliana, sua ex-nora e mãe do menino, de agredi-la com uma chave de fenda. Juliana nega a acusação e afirma que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa, alegando que o ferimento foi acidental durante a briga.
O incidente começou quando Juliana confrontou seu ex-marido na casa da avó do menino após descobrir a tatuagem. A discussão esquentou e resultou em agressões físicas. Dona Iracema tentou intervir e acabou ferida. Juliana afirma que a idosa se machucou ao bater a cabeça na porta do carro durante a confusão.
A polícia está investigando o caso registrado na delegacia local. O carro de Juliana e as ferramentas supostamente usadas na briga serão periciados para esclarecer os acontecimentos. Além disso, será investigado qual estúdio de tatuagem realizou o procedimento no adolescente sem autorização.
O que ocorreu em Campos do Jordão envolvendo uma idosa e uma discussão familiar?
Em Campos do Jordão, uma discussão familiar resultou em um conflito físico após um adolescente de 14 anos fazer uma tatuagem sem a permissão da mãe.
Quem é a idosa envolvida no incidente e qual é a acusação que ela faz?
A idosa é dona Iracema, de 90 anos, que acusa sua ex-nora Juliana de agredi-la com uma chave de fenda.
Qual é a versão de Juliana sobre os eventos?
Juliana nega a acusação e afirma que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa, alegando que o ferimento de dona Iracema foi acidental, ocorrendo quando ela bateu a cabeça na porta do carro.
O que a polícia está fazendo em relação ao caso?
A polícia está investigando o caso, que foi registrado na delegacia local, e deve periciar o carro de Juliana e as ferramentas usadas na briga, além de apurar qual estúdio de tatuagem realizou o procedimento no adolescente sem autorização.
