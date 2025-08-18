Conflito por tatuagem deixa idosa ferida em Campos do Jordão (SP) Avó de 90 anos acusa ex-nora de agressão com chave de fenda após discussão familiar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h05 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Conflito em Campos do Jordão envolve agressão física após tatuagem de menor.

A avó, dona Iracema, de 90 anos, foi ferida e acusa a ex-nora, Juliana, de agressão com chave de fenda.

Juliana nega a agressão e afirma que a idosa se machucou acidentalmente durante a briga.

A polícia investiga o caso e examinará o carro de Juliana e as ferramentas utilizadas na briga.

Em Campos do Jordão, São Paulo, uma disputa familiar quase terminou em tragédia depois que um adolescente de 14 anos fez uma tatuagem sem a permissão da mãe. A avó do jovem, dona Iracema, de 90 anos, ficou ferida na cabeça e acusa Juliana, sua ex-nora e mãe do menino, de agredi-la com uma chave de fenda. Juliana nega a acusação e afirma que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa, alegando que o ferimento foi acidental durante a briga.

O incidente começou quando Juliana confrontou seu ex-marido na casa da avó do menino após descobrir a tatuagem. A discussão esquentou e resultou em agressões físicas. Dona Iracema tentou intervir e acabou ferida. Juliana afirma que a idosa se machucou ao bater a cabeça na porta do carro durante a confusão.

A polícia está investigando o caso registrado na delegacia local. O carro de Juliana e as ferramentas supostamente usadas na briga serão periciados para esclarecer os acontecimentos. Além disso, será investigado qual estúdio de tatuagem realizou o procedimento no adolescente sem autorização.

O que ocorreu em Campos do Jordão envolvendo uma idosa e uma discussão familiar?

Em Campos do Jordão, uma discussão familiar resultou em um conflito físico após um adolescente de 14 anos fazer uma tatuagem sem a permissão da mãe.

‌



Quem é a idosa envolvida no incidente e qual é a acusação que ela faz?

A idosa é dona Iracema, de 90 anos, que acusa sua ex-nora Juliana de agredi-la com uma chave de fenda.

Qual é a versão de Juliana sobre os eventos?

Juliana nega a acusação e afirma que foi agredida pelo ex-marido e pela idosa, alegando que o ferimento de dona Iracema foi acidental, ocorrendo quando ela bateu a cabeça na porta do carro.

‌



O que a polícia está fazendo em relação ao caso?

A polícia está investigando o caso, que foi registrado na delegacia local, e deve periciar o carro de Juliana e as ferramentas usadas na briga, além de apurar qual estúdio de tatuagem realizou o procedimento no adolescente sem autorização.

