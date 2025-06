Conheça a verdadeira identidade da ‘Boneca do Mal’, acusada de assassinar uma jovem no interior de Pernambuco Amiga de Thayssa, suspeita de ajudar no crime, segue foragida; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 12/06/2025 - 13h22 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thayssa da Silva, conhecida como 'Boneca do mal', é acusada de assassinar Mariane, de 22 anos Reprodução/Record

O Cidade Alerta exibiu o caso da ‘Boneca do Mal’, como é conhecida Thayssa da Silva, suspeita de participar do assassinato de Mariane, de 22 anos. O caso preocupa os moradores e as autoridades de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco.

A polícia suspeita que a briga se originou por motivos de ciúmes e discussões nas redes sociais. Em depoimento, o marido da vítima esclareceu que Mariane foi até a casa da ‘Boneca do Mal’ para conversar e entender o que estava acontecendo.

Segundo as investigações, ao chegar na casa da ‘Boneca do Mal’, a vítima teria caído em uma emboscada. Com ajuda da amiga Laíssa, a suspeita teria segurado e esfaqueado Mariane.

Semanas depois, um vídeo polêmico circulou nas redes sociais. Thayssa da Silva apareceu segurando facão, dançando e brincando com o objeto cortante. Em um momento do vídeo, a ‘Boneca do Mal’ chega a passar a faca próxima ao pescoço simulando um corte.

‌



Após receber a denúncia do homicídio por arma branca, a polícia cercou a área próxima do crime e a investigação levou os agentes do estado de Pernambuco até Thayssa, que foi presa. Detida pelas autoridades, a suspeita confessou o crime. O delegado do caso detalhou o momento da apreensão: “No início, ela veio a se contradizer, mas depois assumiu a autoria do delito”.

No local, a polícia apreendeu a arma do crime e mais um facão. As investigações seguem em busca da amiga de Thayssa, suspeita de ajudar no crime, que segue foragida.

‌



Confira a reportagem completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5