Corpo de adolescente é encontrado esquartejado perto da casa do namorado em Hortolândia Polícia investiga possível envolvimento do namorado e sua ex-namorada no crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h32 )

Adolescente de 15 anos é encontrada esquartejada; há indícios de crime na casa do namorado

Nicolí, uma adolescente de 15 anos, foi encontrada morta em uma área de mata a cerca de 500 metros da casa de seu namorado em Hortolândia. Ela estava passando as férias na casa dos avós quando desapareceu após receber uma ligação. A polícia encontrou marcas de sangue na casa do namorado, que é o principal suspeito.

A jovem havia viajado de Mococa para Hortolândia para passar as férias escolares. No dia do desaparecimento, ela informou ao avô que visitaria o namorado, mas nunca retornou. Seu corpo foi encontrado sem dois membros, intensificando as investigações.

A polícia está realizando perícias na residência do namorado e também na casa da ex-namorada dele. A família do rapaz acredita que ele e a ex-namorada possam estar envolvidos no crime. O namorado está desaparecido desde o sumiço de Nicolí. A comunidade local está abalada com os acontecimentos e busca por justiça.

