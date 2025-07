Corpos carbonizados são encontrados em duto no Parque do Carmo Família suspeita que vítimas sejam catadores de recicláveis; polícia investiga crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 23h37 ) twitter

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um duto no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. Parentes acreditam que as vítimas sejam Thaís, de 32 anos, e Rogério, de 41 anos, ambos catadores de recicláveis que viviam na área. A confirmação das identidades depende de exames periciais.

O incêndio foi notado por funcionários do parque, que acionaram as autoridades. As equipes controlaram as chamas antes de localizar os corpos. A Guarda Civil Ambiental e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam se o incêndio foi criminoso.

Os corpos estavam em estado avançado de carbonização, dificultando a identificação imediata. Pertences no local sugerem que possam ser de Thaís e Rogério. Rogério vivia no duto há cerca de cinco anos e recentemente estava com Thaís.

A área tinha condições precárias, com materiais inflamáveis que podem ter contribuído para a rápida propagação do fogo. A polícia também investiga um barraco próximo ao local do incêndio como possível ligação ao caso.

