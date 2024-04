Corpo de garota de programa é encontrado dentro de mala no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Otávio abandonou a principal prova do crime Otávio abandonou a principal prova do crime (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou o caso da garota de programa Gabriele da Rosa, de 26 anos, que acabou morta e teve seu corpo desovado em uma mala, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná.

Tudo começou quando um jovem convidou seu padrasto para contratar em conjunto o serviço de Gabriele por uma noite.

Os três estavam em um motel e acabaram brigando, causando a morte da jovem. Após o crime, o homem mais velho, identificado como Otávio Rafael, de 30 anos, se encarregou de esconder o corpo.

Ele espremeu Gabriele em uma mala e arrastou por uma rua escura e deserta até uma área de mata, onde largou a maior prova do crime.

Publicidade

Cinco dias depois, devido ao forte odor da mala, moradores locais identificaram o corpo da garota já em estado de decomposição, e acionaram a polícia.

Ao descobrir a profissão da vítima, os investigadores buscaram seus últimos clientes. A Polícia Civil do Paraná promoveu uma caçada ao principal suspeito, que segue foragido. Já o homem mais jovem, que também participou do crime, foi preso recentemente no Rio Grande do Sul.

Publicidade

A identidade do enteado ainda não foi divulgada, e a polícia segue na tentativa de localizar e apreender o padrasto. Qualquer informação sobre o ocorrido é válida.

Acompanhe atualizações de casos intrigantes como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Balanço Geral traz detalhes do caso da gestante Karoline, de 26 anos, atacada com golpes de faca pelo namorado, Edilson, de 43 anos, durante uma confusão em uma festa de família, na zona leste de São Paulo. Após partir para cima da futura mãe do filho dele, o suspeito fugiu. Segundo a família da jovem, o namoro dos dois era marcado por muitas brigas e ciúmes. Entenda o caso a seguir