Corpo de 'Tia das Flores' é encontrado enterrado em Goiás

‘Tia das flores’ é encontrada morta enterrada no quintal da própria casa em Goiás

Raimunda das Dores Brito, conhecida como “Tia das Flores”, foi encontrada morta no quintal de sua casa em Valparaíso de Goiás. Aos 54 anos, ela era famosa por vender flores e doces na cidade. Seu desaparecimento foi notado por vizinhos, que acionaram a polícia.

Raimunda morava com sua sobrinha, o marido dela e o filho do casal. Desde seu desaparecimento, nenhum deles foi visto novamente. A polícia encontrou seu corpo carbonizado e envolto em uma capa de sofá dentro de uma cova rasa no quintal.

Um vizinho relatou ter ouvido barulhos estranhos e sentido cheiro de queimado antes do desaparecimento ser noticiado. Imagens de câmeras de segurança capturaram pessoas saindo da casa antes do sumiço ser reportado.

A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso para confirmar a identidade da vítima e entender o que aconteceu. O carro usado por Raimunda nas entregas ainda estava na garagem com o pneu furado.

