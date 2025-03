Corpo de Vitória Regina de Souza é encontrado em Cajamar Família identifica corpo com sinais de violência extrema Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 18h50 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h50 ) twitter

Polícia confirma que corpo encontrado em Cajamar (SP) é de Vitória

O corpo de Vitória Regina de Souza foi encontrado em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo . A jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (26). O corpo apresentava sinais de violência extrema, incluindo decapitação e cabelo raspado.

Os agentes da polícia localizaram o corpo após sentirem um forte odor na região, com a ajuda de cães farejadores. A perícia ainda determinará se o crime ocorreu no local onde o corpo foi encontrado ou se ele foi transportado para lá posteriormente. Uma tatuagem e um piercing foram cruciais para a identificação.

A polícia segue investigando o caso com várias linhas de investigação em andamento. Há suspeitas de que mais de uma pessoa possa estar envolvida no crime devido à gravidade dos ferimentos e indícios de tortura. A investigação busca esclarecer se Vitória foi mantida em cativeiro antes de ser assassinada.

A confirmação oficial do corpo como sendo de Vitória encerra as buscas pela jovem, mas o caso segue aberto na delegacia enquanto as investigações prosseguem para solucionar o crime.

