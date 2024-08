Corpo esquartejado e ‘desovado’ em bueiro: veja tudo o que se sabe sobre o caso Éder A assassina chegou a pedir ajuda a Luiz Bacci para encontrar o homem desaparecido; entenda Cidade Alerta|Do R7 14/08/2024 - 13h55 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h55 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Namorada que pediu ajuda a Bacci para encontrar o homem desaparecido, acabou confessando que matou e esquartejou o jardineiro;

Partes do corpo da vítima foram encontrados em bueiros espalhados pela cidade;

Familiares desconfiavam de Paloma desde o começo;

Agora, a polícia segue com as investigações para entender o motivo do crime.

Namorada que pediu ajuda ao Bacci, confessa que matou e esquartejou o jardineiro Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o desdobramento do caso do jardineiro Éder, de 39 anos, que estava desaparecido há mais de 15 dias em Leme, no interior de São Paulo. A família e a namorada do jardineiro chegaram a pedir ajuda para a equipe jornalística do Cidade Alerta para encontrar Éder. Um registro feito por circuitos de seguranças gravaram os últimos passos da vítima.

Na gravação, ao lado de Éder, estavam Paloma [a namorada] e um homem misterioso. O desaparecimento do jardineiro dividiu a família, que acreditava que Paloma teria feito alguma coisa com o companheiro, o que acabou sendo confirmado por ela.

No dia do desaparecimento, Éder e a namorada estavam em um bar próximo à casa dela. No local, um homem desconhecido pela dona do estabelecimento se aproximou do casal e em seguida, os três saíram junto com a filha de Paloma do local e foram em direção à casa da mulher. Câmeras de segurança gravaram os suspeitos com a vítima andando pela rua.

Dias depois da última vez que o jardineiro foi visto, a família procurou a equipe do Cidade Alerta e pediu ajuda para encontrar o rapaz. Paloma também fez um apelo e ajudou nas buscas por Éder. Jaqueline de Oliveira, irmã da vítima, desconfiou da cunhada desde o começo e nunca acreditou na versão contada por Paloma.

Segundo Jaqueline, a cunhada apresentou três versões diferentes do que teria acontecido naquela noite, e questionou o motivo de Paloma ter negado que conhecia o homem misterioso, sendo que estavam juntos no bar e também, foi até a casa dela.

Após toda a controvérsia da mulher sobre o que teria acontecido depois que saíram o local, a família pressionou Paloma para entender o motivo das mentiras. Com muita frieza, ela negou que estaria envolvida com o desaparecimento do companheiro.

O casal vivia em um relacionamento conturbado, com brigas e ameaças. O jardineiro já chegou a ser preso após uma acusação de agressão contra a companheira que, em seguida, fez uma carta escrita a punho e pediu para não seguir com o processo.

Enquanto a equipe do Cidade Alerta conversava com Paloma, a polícia fazia uma varredura pelo local, para ver se encontrava alguma pista do paradeiro de Éder. Dias depois da reportagem, a companheira confessou o crime contra o jardineiro.

A polícia acredita que Paloma teria esperado a vítima dormir, para então, atacá-lo. Éder foi morto a facadas e teve seu corpo esquartejado e colocado em um saco de lixo. No outro dia, Paloma voltou para casa, retirou as sacolas da residência e jogou os pedaços do corpo de Éder em bueiros espalhados pela cidade.

Agora, a família, que sempre acolheu bem a companheira, busca por justiça e espera que Paloma pague por todo o mal que fez com o jardineiro. A polícia segue com as investigações para descobrir a motivação desse crime tão cruel.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.