Corregedoria vai investigar policial que tirou foto com rapper Oruam. PM deve ser punido? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino Cidade Alerta|Do R7 04/02/2025 - 15h17 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro vai investigar um agente que tirou uma foto com o rapper Oruam. Na imagem, o policial aparece fardado ao lado do cantor, que é filho do traficante Marcinho VP. Segundo a PM, os policiais não podem “tietar” um artista durante o horário de trabalho. Você acha que o PM deve ser punido Vote e participe da enquete:

Resultado da enquete:

Sim - 30%

Não - 70%