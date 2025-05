Criança sobrevive após queda de 20 metros em Minas Gerais Padrasto é preso após jogar enteado do quinto andar de prédio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h36 ) twitter

Homem joga enteado de 4 anos pela janela do quinto andar em Minas Gerais; vítima sobreviveu

Um menino de 4 anos sobreviveu após ser jogado do quinto andar de um prédio em Patos de Minas, Minas Gerais. O padrasto da criança, de 25 anos, é acusado de atirá-lo pela janela. Moradores do condomínio impediram a fuga do suspeito até a chegada da polícia. O garoto caiu de uma altura superior a 20 metros, mas não sofreu ferimentos graves.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram a criança implorar para não ser jogada. O padrasto afirmou que estava brincando, mas o delegado responsável pelo caso acredita que houve intenção de matar. A mãe do menino estava no banheiro quando ouviu os gritos. Ao sair, encontrou o filho já no chão e o suspeito alegando que foi um acidente.

A criança foi levada ao Hospital Regional de Patos de Minas, onde exames confirmaram a ausência de fraturas ou lesões graves. O homem foi detido e deve responder por tentativa de homicídio. A polícia continua investigando o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido.

