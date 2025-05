‘Crime bárbaro’, diz delegado sobre homem que matou a enteada a facadas Homem se vingou da ex-companheira após ter sido denunciado por violência doméstica; entenda o caso que se passou no Rio de Janeiro Cidade Alerta|Do R7 06/05/2025 - 19h15 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h15 ) twitter

Padrasto mata enteada por vingança contra ex-parceira Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o crime cometido por André Felipe da Silva, de 24 anos, que matou a enteada Marina Santos, de 4 anos, para se vingar da ex-companheira após ser denunciado formalmente por violência doméstica.

O relacionamento entre a mãe da vítima e André Felipe já completava cerca de um ano. Os três moravam juntos como se fossem uma família, o único problema, era que a relação dos dois era conturbada e violenta.

A criança passou a assistir sua mãe sofrer com uma série de agressões verbais e físicas do namorado. Com o ambiente pesado e agressivo, a mulher tomou a decisão de acabar com o ciclo de violência e denunciar.

A mãe deixou a filha em casa e foi até a delegacia do bairro para abrir formalmente uma denúncia contra André.

Enquanto a ex-companheira fazia o Boletim de Ocorrência, André sequestrou a criança e a levou para a casa de seus pais, que naquele momento não estavam presentes no local.

Ao retornar da delegacia, a mulher teria acionado as autoridades sobre o desaparecimento da filha. Porém, os pais de André chegaram até a residência onde moravam e encontraram corpo da criança mutilada com diversas facadas.

“Foi por excesso de raiva, e porque a mãe estava denunciando um crime que ele cometeu”, alegou Paulo André, delegado do caso, ao explicar por qual motivo André Felipe teria assassinado Marina dos Santos.

Ao serem acionadas, a Polícia Militar e Civil alertaram a delegacia de homicídios e um trabalho em conjunto se iniciou, com o objetivo da preservação da cena do crime e do recolhimento de depoimentos das testemunhas.

“Ele disse que perdeu a cabeça, contou o histórico de agressões que aconteciam e ameaças. Segundo o depoimento, ele teria levado a criança para o local só para deixar ela dormindo, mas perdeu a cabeça e acabou cometendo esse crime bárbaro”, ressaltou Paulo André, delegado do caso, sobre a confissão do autor do crime.

André Felipe foi preso após confessar o crime e transferido para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro.

Confira a reportagem:

