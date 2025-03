Cuidadora baleada cinco vezes após sequestro em São Paulo Ex-companheiro é suspeito de tentativa de feminicídio contra Naira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h58 ) twitter

Cuidadora de idosos é sequestrada e baleada em ataque orquestrado pelo ex-companheiro

Naira, uma cuidadora de idosos de 34 anos e mãe de dois filhos, foi sequestrada em Francisco Morato e baleada cinco vezes em Campo Limpo Paulista. Antes de ser entubada no hospital, ela identificou o agressor como seu ex-namorado, Fábio, que não aceitava o término do relacionamento.

O ataque ocorreu quando Naira saía para trabalhar de madrugada. Ela foi encontrada por um transeunte que acionou o SAMU e levada para o hospital em estado grave, passando por múltiplas cirurgias. A polícia investiga Fábio por sequestro e tentativa de feminicídio, enquanto ele permanece foragido.

A família está preocupada com visitas suspeitas no hospital, temendo que alguém queira concluir o ataque. As autoridades estão analisando câmeras de segurança para localizar Fábio, que também teria roubado pertences da vítima durante o crime.

