Câmara analisa proposta de redução da maioridade penal para 16 anos. Você é a favor ou contra?
Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados analisa a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Se aprovada, adolescentes a partir de 16 anos poderão responder criminalmente como adultos e cumprir pena no sistema prisional comum. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal para 16 anos? Vote e participe da enquete: