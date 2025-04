Estudantes de medicina gravam vídeo polêmico falando de jovem que fez quatro transplantes. Elas erraram ou não falaram nada demais? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino Enquetes|Do R7 09/04/2025 - 14h37 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h03 ) twitter

Uma polêmica tomou conta das redes sociais. Estudantes de medicina publicaram um vídeo comentando sobre uma jovem que passou por três transplantes de coração e um de rim. No vídeo, elas sugerem que a paciente “achava que tinha sete vidas”. O caso gerou indignação. A família pede que as estudantes se retratem publicamente, da mesma forma que expuseram o caso na internet. Você acha que foi um simples comentário ou um desrespeito com a paciente?

Vote e participe da enquete: