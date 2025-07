Cuidadora quer casar com viúvo de idosa que ela cuidava. De que lado você está? Participe da enquete do Cidade Alerta com Reinaldo Gottino Enquetes|Do R7 14/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h36 ) twitter

Durante o velório de uma idosa que faleceu em decorrência do Alzheimer, uma briga generalizada entre familiares chamou a atenção. A confusão começou quando parentes descobriram que a cuidadora da falecida estaria planejando se casar com o viúvo. Um vídeo mostra o momento em que a cuidadora chega a ser agredida com socos e chutes, supostamente pela filha da mulher falecida. O que você pensa sobre esse caso? A cuidadora tem o direito de se envolver com o viúvo, ou a filha da vítima estava certa em reagir dessa forma? Vote e participe da enquete: