Na sua opinião, MC Poze do Rodo faz apologia ao crime?

O cantor MC Poze do Rodo é preso suspeito de envolvimento com uma facção criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o artista realizava shows em áreas controladas por uma organização criminosa no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, traficantes armados estariam fazendo a segurança do cantor durante as apresentações. Além disso, MC Poze também é suspeito de fazer apologia ao crime organizado por meio das letras de suas músicas. Na sua opinião, ele faz apologia ao crime? Vote e participe da enquete: