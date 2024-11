Descubra detalhes de carta do PCC encontrada com criminoso Facção estaria preparando represálias para pressionar a transferência de Marcola; entenda Cidade Alerta|Do R7 15/10/2024 - 19h31 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h31 ) twitter

A carta ameaça represálias caso Marcola não seja transferido novamente para São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe detalhes sobre a carta do Primeiro Comando da Capital (PCC) escrita no dia 17 de setembro de 2024 e encontrada com um criminoso preso. No conteúdo, há informações sobre planos para assassinar policiais, coletar seus endereços e fazer pressão para a transferência de Marcola no sistema penitenciário.

Após a interceptação da carta, ocorreram quatro crimes contra policiais ao redor de São Paulo, envolvendo queima de veículo, prédios públicos alvejados e até a morte de um agente penitenciário.

Segundo o comunicado do PCC, o “sistema” está oprimindo a facção e pede melhorias para seu líder, Marcola. Os criminosos avisam que, a partir do próximo mês, informações sobre agentes penitenciários serão coletadas para o PCC realizar seus atos e possíveis represálias pela violência policial. Após a interceptação da carta, quatro casos contra policiais ou bases foram registrados ao redor de São Paulo.

O primeiro aconteceu na entrada da rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, em Mairiporã (SP). Um agente penitenciário de moto foi abordado por dois sujeitos que também estavam em motocicletas, e teve de trocar tiros com os dois homens após tentativa de assalto. Mesmo pedindo reforço, o policial penal não conseguiu prender nenhum dos suspeitos, que fugiram.

Na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, um veículo de transporte de presidiários foi incendiado. Ele levava detentos após audiência, quando o caminhão acabou entrando em pane e foi substituído. Enquanto o veículo danificado esperava reparos, foi supostamente queimado por criminosos. O caso continua em investigação pela polícia.

Em Assis, no interior de SP, o policial penal Ozébio Lima, de 50 anos, morreu após ser atingido por uma caminhonete desgovernada, quando voltava para a casa de moto. O caso é investigado para saber se foi um homicídio doloso ou culposo.

Na cidade de Guarujá (SP), uma base de polícia foi alvejada, mas ninguém ficou ferido. A polícia agora busca o autor do crime.

Confira um trecho da carta:

Salve geral, data 17/09/24 — Sistema é rua.

Primeiramente, um forte abraço cheio de paz para todos os integrantes do Primeiro Comando da Capital.

Estamos ventilando esse salve para todos os respectivos ‘jets’ de sua unidade. O que vem acontecendo no sistema em geral, onde os tiranos vêm nos oprimindo e todos sabemos que o sistema está em alerta há uns anos. Não somos reféns de ninguém e, em cima dessa causa que estão fazendo com o nosso irmão Marcola, vão ter represálias na rua.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.