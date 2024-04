Cidade Alerta |Do R7

"Desesperador", desabafa homem após ser feito refém dentro da própria casa Após bater o carro em uma fuga, o criminoso entrou na residência e se deparou com uma família em Barueri (SP)

Alto contraste

A+

A-

O criminoso precisou ser orientado por um advogado na hora da ação O criminoso precisou ser orientado por um advogado na hora da ação (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta companhou de perto a negociação entre a polícia e um bandido que fez uma família inteira de refém em Barueri, São Paulo.

Em meio ao trânsito caótico da região metropolitana da capital paulista, uma viatura policial correu quilômetros na tentativa de prender uma dupla de criminosos.

Segundo a guarda civil, uma equipe fazia o acompanhamento de um veículo branco, suspeito de roubo de cargas. Quando os oficias exigiram que o motorista parasse o carro, ele e o comparsa iniciaram uma fuga.

Em determinado momento, o assaltante que dirigia perdeu o controle e bateu o carro. Um deles fugiu correndo, mas foi preso em seguida. Já o outro, invadiu uma casa próxima e fez as pessoas lá presentes de refém.

Continua após a publicidade

Um casal de adultos, uma criança e uma idosa ficaram sob o domínio do criminoso, na mira de uma arma. A polícia, então, passou a negociar com o homem, que não parecia disposto a ceder.

Durante as tensas negociações, o bandido liberou a criança e a idosa. Muito exaltado, ele fazia ameaças a todo momento.

Continua após a publicidade

A conversa entre o homem e os policiais demorou cerca de uma hora. O homem só decidiu liberar o casal quando ligou para um advogado, com o celular de uma das vítimas, e foi orientado.

O criminoso havia escondido seu revólver dentro do sofá da família, e após análise, as autoridades descobriram que a arma era falsa.

Continua após a publicidade

Mas, mesmo assim, o dispositivo tinha capacidade de disparar munição. Isso devido às diversas modificações feitas pelos assaltantes.

Um dos oficiais que dialogava com o bandido relatou: "Ele falou que não ia se entregar".

Já na delegacia, os criminosos confessaram que estavam se preparando para realizar mais um roubo de cargas. Além disso, revelaram que já estão acostumados a cometer esse tipo de crime na região de Barueri.

Uma das vítimas do atentado deu seu depoimento à equipe do programa. O pai da família disse que o bandido procurava uma rota de fuga quando entrou em sua casa, porém, a residência conta com apenas uma porta. "Deu azar", afirmou o homem.

Além disso, falou sobre o sentimento de estar com um criminoso armado dentro da sua casa com a sua família: "Desesperador".

Apesar da angústia, ninguém foi ferido.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe casos intrigantes como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

" gallery_id="659d96251df97b23e1001da9" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/cidade-alerta/desesperador-desabafa-homem-apos-ser-feito-refem-dentro-da-propria-casa-09012024"]