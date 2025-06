Discórdia do ‘job’: capangas de facção agridem garotas de programa e confusão acaba na cadeia Confusão entre mulheres começou por disputa de clientes em boate de Tapurah (MT) Cidade Alerta|Do R7 18/06/2025 - 13h02 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h02 ) twitter

Discórdia do ‘Job’: capangas de facção são presos após agredirem garotas de programa Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu o caso das garotas de programa agredidas por capangas de facção em Tapurah (MT). A confusão se iniciou após duas mulheres que trabalhavam em uma casa de entretenimento adulto entrarem em uma discussão.

Em imagens gravadas pelas testemunhas que estavam na boate, é possível ver duas mulheres discutindo. A jovem de vestido branco pulou o balcão e puxou os cabelos da outra mulher que estava de pé. No chão, elas começaram a trocar socos. Segundo informações obtidas pelo repórter da RECORD Franciel Almeida, a confusão começou porque uma das garotas de programa se irritou com a disputa por clientes.

Segundo a polícia, a facção criminosa Comando Vermelho ficou ciente da situação e decidiu dar um ‘salve’ nas duas mulheres. O ‘salve’ é uma correção do crime por alguma ação cometida que vá contra ou atrapalhe a facção.

Os membros do Comando Vermelho entraram em contato com a dona da boate e enviaram dois de seus capangas para dar um ‘corretivo’ em ambas as mulheres. Elas foram agredidas com mangueiras e pedaços de madeira.

‌



Ao receberem uma denúncia anônima, os agentes chegaram ao local e encontraram uma das vítimas: “Ela [vítima] estava desesperada, chorando muito e cheia de lesões pelo corpo”, esclareceu o delegado do caso. Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que o estabelecimento era, na verdade, um dos negócios da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Após as câmeras de segurança do local serem apreendidas, os capangas foram reconhecidos e presos. As duas jovens agredidas ficaram com hematomas pelo corpo e decidiram voltar para as suas cidades de origem.

‌



Confira a reportagem completa:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.