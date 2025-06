‘Discussão banal’, debocha agressor após esfaquear a ex-namorada 18 vezes Sidnei Santos tentou tirar a vida da jovem em frente a um supermercado no Paraná Cidade Alerta|Do R7 25/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h37 ) twitter

Sidnei Santos esfaqueou a namorada 18 vezes em frente a um supermercado Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Sidnei Santos, preso em flagrante por tentativa de homicídio contra a ex-namorada em frente a um supermercado em Quatro Barras, no estado do Paraná.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o casal iniciou um relacionamento em 2024. No entanto, apenas duas semanas após o começo do namoro, a vítima procurou a delegacia para solicitar uma medida protetiva contra Sidnei, denunciando uma invasão de domicílio e lesão corporal. Após algum tempo, a vítima pediu a revogação da medida e reatou com o acusado. O relacionamento seguiu de forma conturbada, com diversas ocorrências registradas pelas autoridades.

Com o fim definitivo do relacionamento, Sidnei descumpriu pelo menos três medidas protetivas, sendo preso e liberado em todas as ocasiões. Chegou, inclusive, a usar tornozeleira eletrônica. No entanto, nada o impediu de cometer um crime brutal: ele esfaqueou a ex-companheira 18 vezes em frente a um supermercado.

Preso em flagrante, Sidnei prestou depoimento em audiência de custódia e não demonstrou arrependimento, respondendo de forma debochada ao delegado. Questionado sobre a motivação do crime, respondeu sem dar muita importância: “Foi uma discussão banal”. Para a polícia, o agressor cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima, de 44 anos, sofreu ferimentos graves e segue internada.

Confira a reportagem na íntegra:

