Discussão em bar termina em morte; mãe pressentiu tragédia
Wesley "cowboy" foi morto após desentendimento em Santa Leopoldina
Wesley de Castro Souza, conhecido como “cowboy”, foi morto a tiros em um bar em Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de ir para uma cavalgada com amigos, Wesley visitou sua mãe, Dona Terezinha. Ela teve um pressentimento ruim e pediu para ele não ir à festa. No entanto, Wesley decidiu participar do evento.
No bar, Wesley conversou com uma mulher, cujo namorado chegou e iniciou uma discussão. Armado, o homem atirou em Wesley, que morreu instantaneamente. A polícia foi acionada, mas o atirador fugiu atirando contra os agentes.
O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil, que segue investigando o caso com depoimentos de testemunhas. A família de Wesley clama por justiça diante do crime que consideram injustificável.
