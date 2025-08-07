Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Cidade Alerta

Discussão em bar termina em morte; mãe pressentiu tragédia

Wesley "cowboy" foi morto após desentendimento em Santa Leopoldina

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Wesley de Castro Souza, conhecido como "cowboy", foi morto em um bar em Santa Leopoldina, Espírito Santo.
  • Sua mãe, Dona Terezinha, teve um pressentimento ruim e pediu para ele não ir à festa.
  • Uma discussão com o namorado de uma mulher levou o homem a atirar em Wesley, que morreu instantaneamente.
  • A Polícia Civil investiga o caso e a família de Wesley clama por justiça.

 

Wesley de Castro Souza, conhecido como “cowboy”, foi morto a tiros em um bar em Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de ir para uma cavalgada com amigos, Wesley visitou sua mãe, Dona Terezinha. Ela teve um pressentimento ruim e pediu para ele não ir à festa. No entanto, Wesley decidiu participar do evento.

No bar, Wesley conversou com uma mulher, cujo namorado chegou e iniciou uma discussão. Armado, o homem atirou em Wesley, que morreu instantaneamente. A polícia foi acionada, mas o atirador fugiu atirando contra os agentes.

O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil, que segue investigando o caso com depoimentos de testemunhas. A família de Wesley clama por justiça diante do crime que consideram injustificável.

Veja também


O agressor ficou furioso com a intervenção e atacou Diego, que morreu no hospital

Cidade Alerta playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.