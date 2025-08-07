Discussão em bar termina em morte; mãe pressentiu tragédia Wesley "cowboy" foi morto após desentendimento em Santa Leopoldina Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Wesley de Castro Souza, conhecido como "cowboy", foi morto em um bar em Santa Leopoldina, Espírito Santo.

Sua mãe, Dona Terezinha, teve um pressentimento ruim e pediu para ele não ir à festa.

Uma discussão com o namorado de uma mulher levou o homem a atirar em Wesley, que morreu instantaneamente.

A Polícia Civil investiga o caso e a família de Wesley clama por justiça.

Wesley de Castro Souza, conhecido como “cowboy”, foi morto a tiros em um bar em Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de ir para uma cavalgada com amigos, Wesley visitou sua mãe, Dona Terezinha. Ela teve um pressentimento ruim e pediu para ele não ir à festa. No entanto, Wesley decidiu participar do evento.

No bar, Wesley conversou com uma mulher, cujo namorado chegou e iniciou uma discussão. Armado, o homem atirou em Wesley, que morreu instantaneamente. A polícia foi acionada, mas o atirador fugiu atirando contra os agentes.

O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil, que segue investigando o caso com depoimentos de testemunhas. A família de Wesley clama por justiça diante do crime que consideram injustificável.

