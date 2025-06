Discussão por pitbull sem focinheira leva a ataque violento em bar Homem retorna armado com faca após crítica sobre cão sem focinheira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h49 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h49 ) twitter

Tutor de pitbull sem focinheira ataca homem em bar após reclamação

Em Águas Lindas de Goiás (GO), uma discussão em um bar quase resultou em tragédia quando o tutor de um pitbull reagiu violentamente a uma reclamação sobre seu cão estar sem focinheira. Após a crítica de um cliente, o responsável pelo animal saiu prometendo voltar e retornou armado com uma faca. A vítima tentou se defender com uma mesa, mas acabou gravemente ferida e foi levada ao hospital.

Imagens capturadas por um morador mostram o agressor, vestindo uma blusa vermelha, atacando a vítima enquanto o cão permanecia ao lado do tutor sem focinheira ou coleira, violando a lei. Após o ataque, o suspeito fugiu para um condomínio próximo, onde foi preso pela polícia em poucos minutos.

O homem resistiu à prisão e já possuía antecedentes criminais por crimes graves como homicídio e tentativa de homicídio.

Assista ao vídeo - Tutor de pitbull sem focinheira ataca homem em bar após reclamação

