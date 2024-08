‘Dor que não sai’, desabafa mãe de jovem assassinado em festa de time de futebol O criminoso já tinha histórico na Polícia Civil pelo mesmo motivo; entenda o caso que chocou a cidade de Amparo (SP) Cidade Alerta|Do R7 07/08/2024 - 16h42 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h42 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Melhores amigos são assassinados após confusão na festa de um time de futebol no interior de SP;

O cunhado de uma das vítimas também foi atingido pelos tiros e está no hospital;

A polícia suspeita de outras pessoas envolvidas no crime;

Até o momento ninguém foi preso.

Melhores amigos são assassinados após confusão na festa de um time de futebol no interior de São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe detalhes de um duplo assassinato que aconteceu durante a festa de um time de futebol de várzea na cidade de Amparo (SP). Segundo testemunhas, o clima amistoso acabou quando uma das vítimas e o criminoso trocaram olhares. Após isso, uma briga generalizada se iniciou.

Jackson foi até o carro e voltou com uma arma atirando em direção a Marcelo e o melhor amigo dele, Denilson. Os rapazes não resistiram e morreram. O cunhado de uma das vítimas também foi atingido, mas sobreviveu. O criminoso segue foragido.

A final do campeonato de futebol de várzea contava com a presença de muitos torcedores ao redor do campo e uma confraternização entre colegas. Porém, a briga entre Marcelo e Jackson acabou com a festa. Denilson tentou defender o melhor amigo na confusão, o que só deixou o criminoso mais furioso.

Aparentemente calmo, Jackson foi até o carro, mas voltou com uma arma e disparou no mínimo quatro vezes em direção aos amigos. Logo em seguida, fugiu do local como se nada tivesse acontecido.

Em imagens registradas por um celular no momento do crime, a mãe de Denilson chora ao lado do corpo do rapaz e pede por ajuda. “Eu queria que meu filho conversasse comigo, que levantasse daquele lugar. Mas já dava para ver que não ia levantar”.

A mãe de Denilson presenciou o tiro fatal que tirou a vida do filho. A tristeza e a angústia se transformam em fúria e vontade de justiça. “Eu quero que a mãe e a mulher dele sintam o mesmo que eu estou sentindo agora, porque é uma dor que não sai”.

Denilson foi baleado na região da nuca, o socorro foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local. Marcelo foi atingido no olho, foi levado ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela delegacia central de Amparo. Para os policiais, pelo menos três pessoas estão envolvidas nesse crime. Dois amigos de Jackson que também participaram da confusão devem se apresentar para prestar depoimento.

Jackson já tem histórico na Polícia Civil por disparo de arma de fogo, mas na ocasião, ninguém acabou ferido ou morto. Além disso, é investigado também por outros possíveis crimes. O suspeito continua foragido.

Assista ao vídeo:

