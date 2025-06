Edson Café, ex-músico do Raça Negra, morre após ser encontrado na rua O ex-integrante do grupo foi levado ao hospital, mas não resistiu Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h24 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja os últimos passos e a trajetória na vida de Edson Café, ex-músico do Raça Negra

Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, faleceu após ser encontrado caído em uma rua na zona leste de São Paulo. Ele foi levado para um hospital na Vila Carrão, mas não sobreviveu. O músico fez parte do grupo por 14 anos e enfrentou problemas de saúde e dificuldades pessoais após sofrer um AVC em 1994.

Após o AVC, Edson Café ficou com sequelas que o impediram de continuar tocando com o Raça Negra, levando-o à depressão. Ele se afastou da banda e passou a enfrentar problemas com álcool e drogas, chegando a morar nas ruas. Durante esse período, ele foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação.

Edson Café também compôs várias músicas de sucesso do Raça Negra e de outros grupos de pagode. Apesar das dificuldades, ele continuou compondo e tentando se reerguer com o apoio de amigos e fãs. O infarto que levou à sua morte foi confirmado pela família, que informou que ele pediu ajuda a um desconhecido antes de ser socorrido.

Assista ao vídeo - Veja os últimos passos e a trajetória na vida de Edson Café, ex-músico do Raça Negra

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!