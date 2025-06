Empresário é executado durante assalto na própria mansão; suspeitos tinham cartão de entrada clonado

Foi enterrado, nesta quinta-feira (5), o corpo do empresário e engenheiro Francisco Filippo, de 57 anos, assassinado durante um roubo em sua mansão na zona sul de São Paulo. A polícia trata o caso como latrocínio. Após ter as joias roubadas, a vítima foi executada sem ter esboçado qualquer reação. Uma câmera de monitoramento flagrou o carro com os suspeitos saindo do prédio. Eles sabiam da rotina da família e tinham um cartão de entrada clonado. A ação demorou apenas oito minutos. Informações preliminares apontam que Francisco tinha tanto medo de assalto que chegou a construir um cômodo blindado na mansão, mas os ladrões agiram mais rápido.



