'Ela viveu para os filhos', diz parente de mulher morta a facadas pelo próprio filho O padastro do jovem também foi atingido ao tentar defender a esposa; entenda o caso que aconteceu em Diadema (SP) Cidade Alerta|Do R7 05/11/2024 - 13h37 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h37 )

Jovem de 21 anos mata a própria mãe com golpes de faca em São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Luzilene, de 51 anos, morta pelo próprio filho a facadas em Diadema, na Grande São Paulo. Thiago Narciso da Silva, de 21 anos, invadiu o quarto onde a mãe dormia com o padrasto.

O marido tentou impedir outro ataque e acabou ferido. Luzilene tentou escapar, mas Thiago a empurrou da escada e ela caiu desacordada. Os vizinhos ouviram os gritos e seguraram o assassino até a chegada da polícia. O padrasto foi socorrido para o hospital com ferimentos nas mãos e não corre risco de morte.

Segundo testemunhas, no dia do crime tudo parecia estar normal. Thiago foi assistir a um jogo de basquete pela região, voltou para casa e passou horas assistindo televisão. Durante à noite, o jovem resolveu ir até a cozinha, pegou uma faca e foi em direção ao quarto onde Luzilene dormia com o marido, Francisco.

A primeira pessoa a ser atacada com golpes de faca foi Luzilene, que tentou fugir, mas foi empurrada e jogada escada abaixo por Thiago. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Francisco tentou ajudar a esposa, mas também foi atingido pela faca. “A família inteira está em choque, foi uma surpresa. O pior é que ela faleceu no local”, desabafa parente da vítima.

Depois do crime, Thiago foi até a cozinha pegar outra faca para tentar fugir. O jovem chegou a ameaçar testemunhas, mas foi segurado por moradores da região e foi preso em flagrante. Segundo familiares, o jovem tem deficiência intelectual, mas mantinha bons relacionamentos dentro e fora de casa, e nunca havia se mostrado agressivo.

Parentes acreditam que no dia do crime, ele possa ter tido uma crise psiquiátrica. Agora, a família está dividida. Ao mesmo tempo que querem justiça por Luzinele, sofrem com a prisão do jovem.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.