‘Ele assistiu à morte da mãe’, lamenta avó de adolescente que presenciou feminicídio Maria foi atingida por diversas facadas, mas não resistiu e morreu no hospital; entenda o caso que aconteceu em Jandira (SP) Cidade Alerta|Do R7 23/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é assassinada pelo marido com golpes de faca no meio da rua em Jandira (SP);

No chão, Maria foi atingida com vários golpes de faca, e não resistiu aos ferimentos;

O criminoso fugiu do local, mas foi localizado pela polícia em seguida;

Os polícias seguem com as investigações.

Mulher é assassinada pelo marido com golpes de faca no meio da rua Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Maria Aparecida, de 35 anos, assassinada pelo ex-marido no meio da rua em Jandira (SP). Imagens de circuitos de segurança mostram o momento em que a vítima e o assassino começam uma breve discussão e ela é brutalmente agredida e atacada pelo ex.

No chão, Maria é atingida com vários golpes de faca. Gravemente ferida, a vítima se levanta e consegue pedir ajuda. A mulher foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu do local do crime, mas conseguiu ser localizado.

Segundo o relato do filho mais velho, no dia do crime, Maria pediu para que ele a encontrasse na rua, pois já sabia que Edson estava de campana a esperando. O jovem tenta abordar a mãe antes da aproximação de Edson, mas logo, o ex começa a discussão com a mulher. Edson, então, parte para cima de Maria, o filho tenta ajudar, mas é empurrado.

Imagens de uma câmera de segurança registraram Maria descendo a rua de casa, enquanto o ex a esperava na calçada. Depois de uma discussão, Edson foi para cima de mulher e a atacou brutalmente com diversos socos e golpes de faca. O assassino cruel e covarde fugiu do local e ainda tentou esconder a arma do crime.

‌



Maria grita e pede para Edson parar, e implora por socorro. Ferida, a vítima ainda tenta correr, mas cai no chão novamente. A mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto vizinhos tentavam salvar a vida da mulher, o homem aproveitou para fugir e se livrar da arma do crime.

Os dois viviam um relacionamento conturbado e com muitas ameaças da parte de Edson, por isso, a mulher nunca tinha se separado antes, com medo do suspeito algum dia, atacá-la.

‌



“Meu neto ia completar 18 anos, e foi o presente de aniversário que ele ganhou. Ele assistiu à morte da mãe dele”, lamenta a mãe da vítima.

A família de Maria relata que a mulher era ameaçada ao longo de todo o relacionamento, relação essa, que durou 10 anos. Maria tinha medo até mesmo de registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido.

‌



Os investigadores da delegacia de Jandira conseguiram localizar a arma do crime no telhado de uma casa. “Já estava com a faca, acreditamos que tenha sido um crime premeditado”, conta o delegado responsável pelo caso. Câmeras de segurança foram importantes para identificar o assassino.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.