‘Ele é perigoso e está solto’, diz mãe de mulher morta pelo ex-namorado

Mulher recebia transferências bancárias com mensagens ameaçadoras de ex-namorado (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o caso de Aline Aparecida de Moura Queiroga, de 34 anos, que foi morta a tiros em Sorocaba, interior de São Paulo. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-namorado, Paulo Rodrigo Juvêncio. Antes de morrer, a vítima revelou que ela e sua família estariam sendo ameaçados de morte.

Em áudios enviados a amigos da mulher, ela já falava do medo de possíveis atitudes que o ex-namorado poderia ter. “Tenho medida protetiva, mas ela praticamente não vale de nada”, contou Aline em uma mensagem de voz.

Paulo Rodrigo chegou a enviar diversas transferências bancárias por meio do Pix, com o valor mínimo de R$ 0,01, para ameaçar a vítima com mensagens no comprovante. O suspeito, dias antes do assassinato, ainda incendiou a moto que ela usava para trabalhar.

Aline foi morta um dia antes do Dia dos Namorados. O rapaz entrou na loja onde ela trabalhava, começou uma discussão, sacou uma arma e efetuou os disparos contra a ex-companheira.

Um colega de trabalho, que não quis se identificar, contou que já sabia das ameças, testemunhou todo o caso e revelou estar com medo. “A gente convive mais com os funcionários do que com a nossa família. Que ele pague pelo que fez”, disse.

Parentes da vítima também demonstraram medo de Paulo, que está foragido. “Vivemos meses de pânico e desespero porque ele ameaçou muito. Não estou mais na minha casa. Estou na casa de amigos, porque ele é perigoso e está solto”, disse a mãe de Aline.

Assista ao vídeo:

