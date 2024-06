‘Ele jamais nos deixaria’, diz esposa de churrasqueiro que desapareceu misteriosamente

Cidade Alerta |Do R7

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o desaparecimento do churrasqueiro Wanderson, de 42 anos, que sumiu misteriosamente após sair de casa, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Em registros de mensagens enviadas para a esposa Maria Aparecida, ele teria entrado num ônibus às 7h33 na última quarta-feira (5), com destino a estação de metrô Jabaquara, mas nunca chegou ao local.

A mulher do desaparecido contou que seu destino de costume não é na estação, e que ele fez um trajeto alternativo de quando vai ao trabalho. Ela disse que o itinerário do homem é pegar o transporte público com sentido ao bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo.

Porém, o celular de Wanderson apontou a última localização na região central da capital, na Praça da Sé, às 0h41, um dia após o seu desaparecimento. A esposa revelou que dois dias antes de sumir, o churrasqueiro pediu R$ 2 mil emprestados para ela, e alegou que deixaria na conta caso precisasse pagar alguma coisa.

Ela ainda falou que ele não tinha motivo algum para desaparecer, até porque o casal tem uma filha. “Ele jamais deixaria eu e a Sofia. Ele dizia que éramos os amores da vida dele, que só tinha a gente”, disse Maria Aparecida.

