'Ele teve a intenção de matar meu filho', desabafa pai de skatista atropelado no Rodoanel (SP) O agente de segurança não possuía habilitação para dirigir a motocicleta usada no atropelamento Cidade Alerta|Do R7 25/06/2025 - 14h33 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h33 )

Vinícius Queiroz, de 15 anos, não sobreviveu após ser atropelado por segurança Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu na última terça-feira (24), o caso do menino Vinícius Queiroz, de 15 anos, morto atropelado por um segurança no trecho de obras do Rodoanel Norte (SP), ao ser confundido por bandidos.

Vinícius cultivava o sonho de se tornar um skatista profissional, o jovem era visto como uma promessa do skate nacional. Recentemente, ele tinha se qualificado para o campeonato brasileiro da modalidade.

Se preparando para uma cirurgia no joelho, um médico recomendou que o jovem fizesse atividade física para o fortalecimento da região. Então, Vinicius e mais dois amigos decidiram caminhar em um trecho do Rodoanel. O local, paralisado por obras, costuma receber pessoas que utilizam o espaço como lazer e diversas práticas esportivas.

O vigilante que trabalhava na segurança do local, identificado como Waldenir de Freitas, de 54 anos, pilotava uma moto sem habilitação permitida no trecho em que os adolescentes caminhavam. Leandro, amigo de Vinicius, estava no local e relata o acidente. “A gente viu que estava vindo uma moto muito rápido, nisso estava o Arthur e o Vinícius mais atrás, como eu estava mais adiante, eu fui para o lado e os dois foram para o outro, quando a moto passou por mim, eu só ouvi uma pancada”, contou Leandro.

O adolescente conta que, após o impacto, os dois amigos já caíram desmaiados no chão. Leandro acredita que o segurança atingiu propositalmente os amigos. “Os meninos já tinham aberto espaço para ele passar, ele fez na maldade isso”, afirma o garoto.

Segundo Leandro, o segurança não falou nada após o acidente e apenas deitou no chão com um pequeno corte na sobrancelha. Em depoimento à polícia, Waldenir alegou que pensou que poderia ser vítima de uma ação criminosa ao avistar os três jovens, e tentou apenas se desvencilhar e não os atingir.

Mesmo sem habilitação permitida para dirigir motocicletas, o guarda não foi preso em flagrante. Por enquanto, ele responde em liberdade por crime de trânsito sem a intenção de matar.

Em nota, a concessionária lamentou o fato envolvendo o funcionário, prestou solidariedade à família e garantiu total apoio à investigação. A família de Vinícius pede por justiça e deseja que o segurança responda por homicídio doloso. “Ele teve a intenção de matar meu filho e vai pagar por isso. Meus dois bens maiores na minha vida são meus filhos, e ele tirou um”, afirma Josué, pai da vítima.

Confira a reportagem na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.