Emboscada em Mogi das Cruzes resulta em morte de auxiliar de pedreiro
Crime passional deixa família de Ivan Pereira Matos em luto
Ivan Pereira Matos, um auxiliar de pedreiro de 33 anos, foi morto a tiros na região metropolitana de São Paulo. O principal suspeito é Eliésio Gomes Farias, ex-namorado da atual companheira de Ivan. O crime ocorreu em frente a uma adega em Mogi das Cruzes.
Eliésio teria seguido Ivan pelas ruas antes de abordá-lo e disparar várias vezes. Durante o ataque, familiares tentaram intervir e também foram agredidos por Eliésio. A irmã de Ivan sofreu ferimentos graves.
Apesar das ameaças anteriores recebidas por Ivan, ele não acreditava que resultariam em violência fatal. A polícia continua à procura de Eliésio, que está foragido. A família busca justiça após a perda irreparável.
Quem foi a vítima do crime em Mogi das Cruzes?
A vítima foi Ivan Pereira Matos, um auxiliar de pedreiro de 33 anos.
Quem é o principal suspeito do crime e qual é a sua relação com a vítima?
O principal suspeito é Eliésio Gomes Farias, ex-namorado da atual companheira de Ivan.
O que aconteceu durante o ataque a Ivan?
Eliésio seguiu Ivan e disparou várias vezes contra ele. Durante o ataque, familiares tentaram intervir e também foram agredidos, com a irmã de Ivan sofrendo ferimentos graves.
Como a família de Ivan Pereira Matos está reagindo após o crime?
A família está em luto e busca justiça após a perda irreparável de Ivan.
A polícia investiga o caso para entender a motivação do crime
