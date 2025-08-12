Emboscada em Mogi das Cruzes resulta em morte de auxiliar de pedreiro Crime passional deixa família de Ivan Pereira Matos em luto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h09 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ivan Pereira Matos, auxiliar de pedreiro de 33 anos, foi assassinado em Mogi das Cruzes.

O principal suspeito, Eliésio Gomes Farias, é o ex-namorado da atual companheira de Ivan.

Eliésio seguiu Ivan e o atacou com disparos, agredindo também familiares que tentaram intervir.

A polícia procura Eliésio, que está foragido, enquanto a família de Ivan busca justiça.

Ivan Pereira Matos, um auxiliar de pedreiro de 33 anos, foi morto a tiros na região metropolitana de São Paulo. O principal suspeito é Eliésio Gomes Farias, ex-namorado da atual companheira de Ivan. O crime ocorreu em frente a uma adega em Mogi das Cruzes.

Eliésio teria seguido Ivan pelas ruas antes de abordá-lo e disparar várias vezes. Durante o ataque, familiares tentaram intervir e também foram agredidos por Eliésio. A irmã de Ivan sofreu ferimentos graves.

Apesar das ameaças anteriores recebidas por Ivan, ele não acreditava que resultariam em violência fatal. A polícia continua à procura de Eliésio, que está foragido. A família busca justiça após a perda irreparável.

Quem foi a vítima do crime em Mogi das Cruzes?

A vítima foi Ivan Pereira Matos, um auxiliar de pedreiro de 33 anos.

Quem é o principal suspeito do crime e qual é a sua relação com a vítima?

O principal suspeito é Eliésio Gomes Farias, ex-namorado da atual companheira de Ivan.

O que aconteceu durante o ataque a Ivan?

Eliésio seguiu Ivan e disparou várias vezes contra ele. Durante o ataque, familiares tentaram intervir e também foram agredidos, com a irmã de Ivan sofrendo ferimentos graves.

Como a família de Ivan Pereira Matos está reagindo após o crime?

A família está em luto e busca justiça após a perda irreparável de Ivan.

