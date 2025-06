Empresário desaparece após reunião em Cravinhos; esposa de suspeito é presa Investigação aponta envolvimento de Marcela no desaparecimento de Nelson Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h21 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Nelson: polícia prende esposa do homem que matou o empresário em reunião de negócios

Nelson Francisco Carreira, empresário do ramo de suplementos alimentares, desapareceu após uma reunião de negócios em Cravinhos, São Paulo. Durante o encontro com Marlon Couto, surgiu uma desavença que culminou com Marlon atirando em Nelson. Após o crime, Marlon jogou o corpo da vítima em um rio em Miguelópolis junto com a arma usada.

Marcela Couto, esposa de Marlon, foi presa sob suspeita de ter conhecimento prévio do crime. A polícia acredita que ela sabia da morte quando viajou para São Paulo para encontrar a família da vítima. Tadeu Almeida, sócio de Marlon que dirigiu o carro de Nelson até São Paulo para despistar a polícia, confessou participação no crime e está preso.

Marlon permanece foragido. Em uma carta enviada às autoridades, ele admitiu ter atirado em Nelson após uma discussão sobre patentes e royalties e alegou estar sendo extorquido pela vítima. As investigações prosseguem com buscas pelo corpo de Nelson e por Marlon.

Assista ao vídeo - Caso Nelson: polícia prende esposa do homem que matou o empresário em reunião de negócios

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!