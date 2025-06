Jovem morre após sair de banheira de motel com queimaduras graves no Paraná

Gabriele Cristine Barreto, de 24 anos, morreu após sair de uma banheira de motel com diversas queimaduras pelo corpo em Curitiba (PR). Ela era mãe de um menino de 5 anos e trabalhava com vendas na internet. Em uma balada, ela conheceu um rapaz e foi com ele para o motel, mas passou mal depois de sair da banheira do local. Gabriele foi levada para o hospital com queimaduras graves e, após seis dias internada, morreu. O rapaz que estava com ela ainda não foi ouvido.



