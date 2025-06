Entenda como cachorro ajudou a polícia a desvendar assassinato da tutora Suspeito confessou o crime de feminicídio após a presença do pet da vítima no local Cidade Alerta|Do R7 13/06/2025 - 17h21 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h21 ) twitter

Dona Rosilda, de 49 anos, foi encontrada morta dentro da casa do ex-companheiro, em Goiânia (GO) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu o caso de Dona Rosilda, de 49 anos, assassinada por seu ex-companheiro, de 64 anos, com sete golpes de faca em Goiânia (GO). A moradora da cidade era dona de um cachorro chamado “Cuca”, que foi peça-chave nas investigações para desvendar o crime.

Segundo testemunhas, Rosilda desapareceu misteriosamente e sem deixar vestígios. Desesperados, os familiares resolveram registrar um boletim de ocorrência notificando o desaparecimento da vítima.

Desde o início das investigações, a família suspeitava do ex-companheiro. Juntos há cerca de um ano, o casal tinha constantes desentendimentos e as brigas aconteciam principalmente por ciúmes e excesso de bebidas.

Inês Cristina, irmã da vítima, revelou que sabia das agressões: “Ela não me falava, mas a gente via as evidências, os hematomas da agressão. Aconselhei muito que ela denunciasse, mas ela nunca denunciou”.

Sem sucesso no avanço das investigações, a polícia começou a monitorar a casa do suspeito. Um fato chamou a atenção dos agentes: o cachorrinho ‘Cuca’. A policial notou que o animal passava o dia em frente a casa do suspeito, mas o homem de 64 anos não era o dono do cãozinho.

O animal era, na verdade, de dona Rosilda. Com a descoberta, todas as peças do quebra-cabeça do crime haviam se encaixado. A polícia entou resolveu investigar a casa do suspeito que acabou confessando a autoria do crime. O idoso esclarece que matou Rosilda após uma discussão e o corpo dela estava escondido dentro da casa do criminoso.

Confira a reportagem completa:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

