Medida protetiva e duplo assassinato: entenda o crime do 'Velho da Lancha' Antonio Marcio se entregou após saber que era procurado pelo assassinato da ex-companheira e do namorado em Manaus (AM) Cidade Alerta|Do R7 13/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h29 )

Antonio, o 'Velho da Lancha', não aceitava o fim do relacionamento com Manuella Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Manuella Sabrina Queiroz, de 23 anos, e seu namorado, Victor Hugo Flores, de 27 anos, mortos com diversos tiros em uma kitnet, pelo ex-companheiro da jovem, que não aceitou o fim do relacionamento. O crime aconteceu em Manaus, capital do Amazonas.

Segundo testemunhas, Antonio Marcio, de 52 anos, conhecido como ‘Velho da Lancha’, chegou de carro à cena do crime. Logo depois, moradores ouviram uma discussão no apartamento, seguida de diversos disparos de arma de fogo. Victor Hugo morreu no local, já Manuella foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A filha do ex-casal, de somente 4 anos de idade, teria presenciado toda a cena

De acordo com as investigações, o acusado já havia sido denunciado por agressão. A ex-companheira chegou a solicitar uma medida protetiva, mas posteriormente revogou o pedido.

O suspeito se entregou às autoridades e foi recebido pelos pais da vítima, que, inconsoláveis, gritavam e tentaram agredi-lo.

Confira a reportagem na íntegra:

