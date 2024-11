Entenda como um bilhete entregue no posto de gasolina salvou a vida de uma mulher A responsável por ajudar a vítima de agressão acionou a polícia de Sarandí, no Paraná; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 28/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vítima vivia uma rotina de agressões que incluíam socos e tapas Reprodução/RecordTV

O Cidade Alerta mostrou o caso de uma mulher de 37 anos que deixou um bilhete com um pedido de socorro nas mãos de uma atendente de um posto de gasolina, na cidade de Sarandí, no noroeste do Paraná. No texto, a mensagem estava acompanhada de endereço, nome e a palavra agressão no final: “Por favor, chamar a polícia”.

A atendente, que preferiu não gravar entrevista, contou que ao entrar na loja de conveniência, a mulher pediu por um papel e caneta, escreveu o pedido de socorro, jogou o bilhete e foi embora. Logo em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

Em entrevista ao Cidade Alerta, um policial relatou que a equipe foi ao local, mas não foram atendidos. Ainda segundo ele, as luzes estavam acesas e as janelas abertas, o que sugeria que havia alguém lá dentro.

Temendo pela integridade da vítima, os agentes arrombaram a porta e se depararam com a mulher ferida, vítima de socos e tapas. O autor do crime, que é companheiro dela, foi contido e preso em flagrante no local. A mulher contou para a polícia que, apesar de ter demorado para fazer a denúncia, as brigas entre o casal eram constantes e, quase sempre, ela era agredida.

‌



Até o momento, o agressor segue preso à disposição da Justiça, e a vítima irá passar por uma rede de apoio e deve receber uma metida protetiva em breve.

Veja a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.