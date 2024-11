Entenda por que o Maníaco do Parque pode ganhar liberdade em breve Condenado a quase 300 anos de prisão pelo homicídio de 10 mulheres, criminoso pode ser solto; veja mais detalhes Cidade Alerta|Do R7 05/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maníaco do Parque pode ser solto em 2028 Reprodução/RECORD

Responsável pelo assassinato brutal de 10 mulheres entre 1997 e 1998, Francisco de Assis, conhecido também como Maníaco do Parque foi condenado a 285 anos e três meses de detenção por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver.

Apesar dos crimes e dos anos de condenação, o criminoso pode deixar a cadeia em 2028, pois o Código Penal limita o cumprimento de pena. Na época, no entanto, era de 30 anos. Em 2019, o limite passou para 40 anos, mas somente de crimes cometidos a partir da vigência da lei, em 2020.

Para mostrar mais detalhes sobre os crimes brutais de Francisco, o Cidade Alerta refez os passos do Maníaco do Parque no primeiro assassinato que cometeu, mas o último descoberto pela polícia.

Segundo o perito criminal Ermindo Lopes Filho, que trabalhou no caso e ficou frente a frente com Francisco, contou que o criminoso se sentia atraído por mulheres com um biotipo específico, que utilizavam roupas mais sedutoras.

‌



Ermindo também revelou que Francisco de Assis conduzia suas vítimas até uma área de mata e começava a asfixiá-las. Ele utilizava galhos e troncos como arma para desfalecer as mulheres.

O primeiro assassinato que os agentes descobriram foi o de Selma Ferreira de Queiroz, que tinha somente 18 anos, mas foi o último crime cometido por Francisco. A mulher foi encontrada no Parque do Estado, região sul de São Paulo, com sinais de violência sexual, mordidas em algumas partes do corpo e marcas de espancamento.

‌



Isadora Fraenkel, de 19 anos, foi a primeira vítima do Maníaco do Parque, e a última descoberta pela polícia, que só a encontrou após o próprio criminoso mostrar o local onde escondeu o corpo.

Ainda na cadeia especializada em crimes sexuais, na cidade de Iaras (SP), o Cidade Alerta conseguiu informações sobre a rotina do Maníaco do Parque na cadeia, apesar do mesmo recusar uma entrevista.

‌



Ele vive sozinho e sai da cela somente para realizar alguns trabalhos manuais, como tapetes para banheiro e confeccionar sapatilhas para balé. Todo o dinheiro que ganha, o criminoso guarda, pois revelou que seu sonho é se casar e ter filhos.

No entanto, mesmo com a possibilidade de sair da prisão em 2028, nem mesmo a mãe de Francisco de Assis aprova sua liberdade. Ela não o visita há 10 anos, mas acredita que ele não esteja pronto para sair.

“Ele tem o transtorno antissocial, ou seja, é psicopata. Ele tem a perversidade e tem uma série de transtornos mentais”, disse Ullisses Campbell, jornalista e escritor.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.