‘Era nosso sangue’, lamenta parente de jovem assassinado em confraternização

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso do empresário Felipe Sampaio Timóteo da Silva, de 31 anos, morto a tiros durante uma confraternização em Suzano, na Grande São Paulo. Felipe estava com a família quando criminosos em motos se aproximaram e pediram os celulares e chaves dos veículos da casa.

Os criminosos teriam se assustado com a reação do pai do jovem e atirado contra Francisco. Felipe entrou na frente para defender o pai e também foi atingido. Os dois foram socorridos, mas o empresário morreu no hospital.

O crime aconteceu durante uma festa de família, com o portão aberto, os criminosos chegaram em motos e anunciaram o assalto. O alvo eram carros e motos que estavam estacionados em frente a casa das vítimas. Segundo testemunhas, Felipe não teria reagido, mas o pai dele, ao ouvir os gritos, teria corrido dos fundos da garagem para ver o que estava acontecendo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que os bandidos se assustaram com a reação do homem, e dispararam contra o idoso. Felipe entrou na frente, e foi atingido por um único tiro na altura do olho. “Era nosso sangue, nossa família”, lamenta parente.

Felipe chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O pai da vítima segue internado, se recuperando bem, mas ainda não tem previsão de alta. Segundo familiares, o idoso não sabe da morte do filho.

O empresário tinha uma academia, e nas redes sociais, dividia uma rotina de treinos e o amor pela família. “Trabalhador demais, lado a lado com a esposa. Fazia de tudo pela família”, desabafa parente da vítima.

Duas motos usadas no assassinato do empresário foram localizadas pela polícia, mas os suspeitos ainda não forma identificados.

