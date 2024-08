‘Éramos um só', desabafa marido de mulher morta por tiros de fuzil no Rio de Janeiro A família da vítima não aceita a perda e pede que a justiça seja feita; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 15/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h55 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é morta com tiro de fuzil enquanto fugia de carro misterioso no Rio de Janeiro;

Durante a perseguição, o carro do casal colidiu com uma viatura da Polícia Civil;

Após a colisão, Elaine saiu do carro já baleada. O carro do casal foi atingido por no mínimo quatro tiros;

Familiares da vítima pedem por justiça.

Mulher é morta com tiro de fuzil enquanto fugia de carro misterioso Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Elaine Esteves Pereira, de 39 anos, morta com tiro de fuzil enquanto fugia de um carro misterioso no Rio de Janeiro. Quando a vítima e o companheiro saíam da festa do afilhado, começaram a ser perseguidos na estrada voltando para casa.

Durante a fuga, o marido de Elaine perdeu o controle e acabou batendo na traseira de uma viatura da polícia. Os policiais atiraram na direção do veículo desgovernado e atingiram Elaine no peito. A família está revoltada e pede por justiça.

“Ela saiu do carro, conseguiu abrir a porta e já foi se escorando no barranco, no meio fio e ficou ali. Só que eu não percebi que era um tiro, achei que ela estava desmaiada. Nisso os policias já vieram e me tiraram de perto dela, me jogaram de lado no chão, me chutaram”, conta Carlos, marido da vítima. E desabafa: “Foi uma abordagem muito ríspida, e quando eu estava no chão vi as costas dela sangrando”.

A vítima foi atingida por um tiro de fuzil que atravessou o tórax. O carro do casal foi levado para a delegacia de homicídios da capital e passou por uma perícia. O veículo foi atingido por pelo menos quatro tiros.

Carlos fez um exame de corpo de delito no IML, e seguiu também para a delegacia, onde depoimento. Em nota, a Polícia Civil informou que a equipe foi surpreendida por uma colisão, na qual um veículo em fuga atingiu uma das viaturas, e que os policiais dispararam para interromper a investida repentina e violenta contra o comboio.

Abalado, o marido da vítima não se conforma com a violência e a perda cruel da esposa. “Tirou a vida de uma mãe de família, deixou duas filhas órfãos, e deixou um marido viúvo. Ela era minha vida, meu tudo. A gente trabalhava junto, fazia tudo junto, eram 24 horas por dia [juntos]. Eu e ela praticamente éramos um só”.

Confira na íntegra:

