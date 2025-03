Esposa de Maicol contradiz versão sobre desaparecimento de Vitória Esposa afirma que estava na casa da mãe, não com Maicol, na noite do desaparecimento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h33 ) twitter

Esposa diz à polícia que não estava em casa com o marido na noite que Vitória desapareceu

A esposa de Maicol, envolvido no caso do desaparecimento de Vitória, apresentou-se à delegacia para esclarecer sua localização na noite em que a jovem desapareceu. Ela afirmou que estava na casa de sua mãe, contrariando a declaração de Maicol de que ela estaria com ele.

Na noite desta segunda (10), a polícia planeja realizar um exame de luminol na residência de Maicol para buscar evidências sobre o caso. Os peritos já estão se dirigindo ao local para iniciar a investigação. Além disso, a equipe policial está colhendo depoimentos dos vizinhos para obter mais informações sobre a rotina de Maicol e verificar possíveis contradições em suas declarações.

