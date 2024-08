‘Essa dor eu não desejo para ninguém’, desabafa irmã de criança encontrada morta após sumir por cinco dias Mesmo com a confirmação de parentes em relação à identidade do garoto, o corpo não foi liberado para a família realizar o velório; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 15/08/2024 - 13h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h30 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Nikael, de 8 anos, é encontrado morto após cinco dias desaparecido;

Menino foi visto pela última vez entrando em carro de um homem que o ofereceu doces;

A vítima estava em um rio quando foi encontrada;

O corpo da criança ainda não foi liberado para o velório.

Menino é encontrado morto e mesmo com a identificação de parentes corpo não é liberado para velório Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o caso de Nikael, de 8 anos, encontrado morto no Espírito Santo. O garoto desapareceu no sábado (10), enquanto brincava com um amigo na rua, que também sumiu. Porém, seu colega apareceu pouco tempo depois e relatou que o menino estava numa praça.

Os familiares iniciaram as buscas pela criança, mas não o encontraram. Segundo relatos de outros colegas que estavam na rua, Nikael entrou em um veículo branco após ser atraído por um homem que o ofereceu doces. O menino, no entanto, foi encontrado sem vida num rio.

Yara Costa, irmã da vítima, ainda sem entender o motivo da morte de Nikael, desabafou: “No estado em que ele foi encontrado, eu não acredito que tiveram coragem de fazer isso com meu irmão. Essa dor eu não desejo para ninguém”.

A jovem também se lembrou de como ele era amado por todos. “Era apenas uma criança de 8 anos, não tinha maldade no coração. O Nikael fazia amizade com todo mundo, era estudioso, educado. Não tinha o porquê fazer isso”, contou.

O corpo do menino ainda não foi liberado para o velório, pois a família precisa aguardar o exame de DNA com a comprovação de que realmente é o Nikael. No entanto, parentes da vítima já identificaram o garoto por peças de roupas que eram da criança.

Assista ao vídeo:

