‘Estava toda roxa e inchada’, lamenta mãe sobre filha assassinada pelo namorado A jovem acreditava que havia encontrado o amor da sua vida, mas acabou pagando com a própria Cidade Alerta|Do R7 06/08/2024 - 19h58 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fernanda foi atacada por Alexandre e não teve chances de defesa Reprodução/RECORD

Na cidade de Martinho (PR), Fernanda Soares, de 21 anos, vivia um conto de fadas que acabou em tragédia. Pouco tempo após encontrar seu primeiro namorado, Alexandre Leite, de 25 anos, a jovem resolveu se mudar para morar com ele e mal sabia que o homem que amava se tornaria o seu assassino. Na busca de mais informações sobre o caso, o Cidade Alerta foi até a casa onde viviam, local que tudo aconteceu.

Tudo começou com um desentendimento entre o casal. Durante a discussão, o homem agrediu Fernanda e deu dois golpes de faca em seu pescoço. Após tirar a vida da companheira, Alexandre tomou atitudes que deixaram a família da vítima ainda mais revoltada com o crime.

Os dois se conheceram em abril de 2023 e, em menos de um ano de relacionamento, decidiram viver juntos. Em entrevista exclusiva ao programa, Jociane Franco, mãe da jovem, falou sobre a relação amorosa da filha e ainda deu detalhes de como descobriu que seu genro não apenas matou Fernanda, como escondeu o corpo e voltou para dormir na mesma casa depois.

Segundo a mãe em luto, a filha tinha um relacionamento tranquilo com o homem que a matou. Jociane revelou, contudo, que quando conheceu Alexandre o aconselhou: “Não ‘rela’ na minha filha”. Além disso, lamentou: “Foi o primeiro namorado dela, não era uma menina de bagunça, era estudiosa”.

Publicidade

Foi apenas na manhã seguinte ao ocorrido que Jociane desconfiou que havia algo de errado com sua filha, já que tentou falar com ela e não teve respostas. O pressentimento ruim levou a mulher até a residência que havia se transformado em cena de crime. Lá, ela encontrou o genro sozinho. Ao notar a ausência da filha, a sogra do assassino o questionou sobre seu paradeiro. Sem hesitar, Alexandre afirmou que Fernanda havia saído, porém, Jociane não acreditou.

Ao entrar e averiguar o local, a mulher se deparou com manchas de sangue no fundo do terreno, mas, mesmo assim, Alexandre alegou não saber o que se passava, sem esboçar nenhuma reação. Desconfiada, Jociane acionou a polícia e. apenas após a pressão das autoridades, o homem confessou o crime. “Estava toda roxa e inchada”, descreveu, sobre as condições que encontrou o corpo da filha.

Publicidade

De acordo com as investigações, após esfaquear Fernanda, o homem percorreu alguns metros para trás do terreno onde moravam e escondeu o corpo no matagal. Então, ele se preocupou em encobrir algumas pistas do trajeto, voltou para casa, cobriu o colchão ensanguentado com um cobertor e dormiu na cama onde havia acabado de matar a companheira.

Foi descoberto, então, que o homem já tinha histórico de violência doméstica. Nem Fernanda, nem a sua família sabiam, mas Alexandre já agrediu a própria mãe.

Publicidade

Acompanhe o Cidade Alerta para ficar por dentro de mais casos como esse. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, a edição especial tem duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.