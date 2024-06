‘Estou desesperada’, desabafa mãe de jovem que saiu para entregar currículo e desapareceu

Alto contraste

Jovem de 21 anos desaparece após sair para entregar currículo (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o desaparecimento de Henrique, de 21 anos, que sumiu após sair de casa para entregar currículos nos estabelecimentos. As últimas notícias que a família teve do jovem, foram mensagens enviadas para o pai, pedindo dinheiro. Familiares suspeitam que o recado possa ser de uma pessoa se passando pelo rapaz.

A família contou que o menino nunca se envolveu em confusões, sempre se dedicou para ajudar com as despesas da família. Por isso, os parentes acreditam que o jovem não desapareceria por vontade própria.

Priscila Casari, mãe de Henrique, contou que já fez buscas por diversos lugares da região de Diadema, na Grande São Paulo, além de outras ruas e bairros que o garoto costumava frequentar. “Ele não me deixaria sem notícias por mais de dois dias”, revelou a mãe.

Na última conversa que teve com a mãe, às 23h52, Henrique pediu R$ 20, mas logo depois pediu R$ 50. Segundo ele, o dinheiro seria para pagar o bar. Depois que falou com a mãe, o jovem também enviou uma mensagem para o pai, pedindo R$ 30. O último recado do rapaz foi às 00h36, avisando que o celular iria descarregar.

Desconfiado, o pai de Henrique contou o que acredita ter acontecido. “Acho que alguém pegou ele na rua, entrou na mente dele e levou para algum lugar. Acho que foi sequestrado”, contou.

Os pais do jovem afirmam que ele não teria motivos para ficar longe de casa, principalmente pelo carinho que tem com seu cachorro, o Leão, que resgatou no início deste ano. O animal, segundo a família, tem se comportado diferente desde o sumiço do menino.

Sem saber o paradeiro do filho, Priscila desabafa: “Henrique, volta para casa. Estou desesperada”.

Assista ao vídeo:

