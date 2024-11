‘Estou em choque’, diz testemunha após escutar tentativa de feminicídio seguida de um suicídio Testemunhas falam sobre a calmaria que o atirador passava no dia a dia; entenda o caso que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos (SP) Cidade Alerta|Do R7 24/10/2024 - 14h18 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h18 ) twitter

Edson atirou contra si mesmo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Keity, de 29 anos, ferida após o namorado abrir fogo contra ela durante uma discussão em Ferraz de Vasconcelos (SP). Após tentar matar a mulher, o bombeiro Edson, de 34 anos, atirou contra si, com medo do que fez a namorada.

A filha de 13 anos da vítima presenciou toda a cena e conseguiu chamar familiares para socorrer a mulher e o atirador. Edson não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Keity foi socorrida e já está na casa de parentes.

O casal estava junto há cerca de três anos, mas se conheciam desde a infância. No dia do crime, Edson e a esposa tiveram uma grande discussão, e logo após, vizinhos já ouviram os barulhos dos tiros. A vítima foi atingida por disparos na região do abdômen e no braço. A filha de Keity, que estava no quarto no momento da discussão, gritou pedindo por ajuda.

Keity foi socorrida e levada ao hospital consciente, contando o que teria acontecido no momento da briga. Segundo testemunhas, há cerca de 9 anos, Edson teria passado por uma situação parecida, quando tentou tirar sua vida, mas foi socorrido a tempo. Dessa vez, com medo do que teria feito para a namorada, ele decidiu atirar contra si mesmo e não resistiu. A mulher recebeu alta e foi para casa de parentes.

‌



O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos (SP) como tentativa de feminicídio e suicídio consumado. A polícia está aguardando agora o resultado da perícia feita no local e na arma usada para cometer o crime.

“Ouvia as discussões, mas a gente não imaginava que pudesse acontecer tudo isso. Sinceramente, estou em choque”, desabafa uma testemunha.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

