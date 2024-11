‘Eu esquartejei sua mãe’, avisa homem para a filha após matar a ex-mulher Marcos Antônio de Barros atraiu Solange da Silva para uma emboscada, alegando que seria um encontro para selar a paz Cidade Alerta|Do R7 29/10/2024 - 14h25 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é assassinada pelo ex-marido no interior de São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Solange da Silva, de 50 anos, assassinada com golpes de faca pelo ex-marido no interior de São Paulo. Marcos Antônio de Barros convidou a mulher para um encontro para ‘selar’ a paz entre os dois.

Solange pediu o divórcio depois de mais de 20 anos de relacionamento, mas o homem não aceitou. Ele então resolveu matá-la no sítio onde já moraram juntos. Depois, ligou para a filha e confessou o crime e fugiu do local.

“Desde criança eu lembro que ele já agredia ela, trancava a porta e batia nela. Eu não quero nem chamá-lo mais de pai. Ele já tinha ameaçado ela [vítima] no celular e falou: ‘Eu vou mandar você para a vala’”, lamenta Ariele Mirela, filha da vítima.

Em uma mensagem de áudio enviado para a filha, Solange se mostra firme em manter a decisão de continuar separada de Marcos. “Não adianta ele pedir perdão para mim não, chega! Não quero mais! Não quero!”.

‌



Na noite do crime, Marcos atraiu Solange para uma emboscada. O homem afirmou para a ex-mulher que seria um encontro para selar a paz entre eles. Pela primeira vez, em muitos anos, a filha viu a mãe animada.

Apesar da separação, Solange queria manter um bom relacionamento com o ex-marido e pai dos filhos dela. Por isso aceitou o convite para ir até um rodeio no interior de São Paulo. O que ela não sabia, é que Marcos havia planejado o crime contra ela.

‌



Após matar a ex-esposa, o homem ligou para a filha para informar sobre o crime. “Quando eu atendi, ele falou: ‘Ariele, eu esquartejei sua mãe’. Ai eu falei: ‘Pelo amor de Deus, fala que você está mentindo. E ele falou: ‘Eu avisei que ia mandar ela para a vala”, relembra a filha

Depois de avisar para a filha, Marcos pediu que chamassem a polícia e afirmou que ficaria esperando no local, mas, quando a viatura chegou, Marcos havia fugido. O corpo da mulher foi encontrado no sítio onde o casal morava, com marcas de golpes de faca.

‌



Solange daria entrada nos papéis do divórcio, na mesma semana em que foi sepultada. “Eu quero que todas as mulheres, quando forem ameaçadas, que vá embora. Acredita! Porque eles ficam alimentando isso, eles planejam. Não acreditem em perdão e desculpas. Eles matam”, desabafa a filha.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.