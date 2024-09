‘Eu não esperava isso dele’, diz amiga de vítima assassinada pelo próprio filho Luiza Helena Reis, de 60 anos, morreu após golpe de facas de Moisés; suspeito foi jogar bola após o crime Cidade Alerta|Do R7 04/09/2024 - 18h18 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h18 ) ‌



Moisés pode pegar até trinta anos de prisão por conta do homicídio de sua mãe Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de um filho que matou a própria mãe. Moisés, de 19 anos, executou Luiza Helena Reis, de 60 anos, a facadas em Cosmos (RJ).

Após a morte, Moisés e sua namorada queimaram o corpo e o abandonaram em um terreno baldio perto da casa onde moravam. O que chamou a atenção, é que antes de fugir, o suspeito se reuniu para jogar futebol com amigos.

Os vizinhos receberam a notícia do assassinato com surpresa. “Eu não esperava isso dele. Dele não. Está todo mundo chocado. Eu nem consegui dormir essa noite”, disse Maria de Fátima, amiga da vítima.

Luiza era viúva e sustentava a casa com o salário mínimo que recebia, já que Moisés não trabalhava, apenas gravava vídeos para as redes sociais. Apesar de terem uma boa relação, os problemas entre os dois começaram após o suspeito começar a namorar uma adolescente de 17 anos. Em poucas semanas de relacionamento, ele a chamou para morar na casa de sua mãe. O estopim foi uma discussão sobre as condições do namoro.

‌



Após a briga, Moisés matou a mãe a facadas na região do pescoço. No primeiro momento, Maria de Fátima, vizinha deles, notou o sumiço da amiga e tentou ligar. “Depois de tentar falar com ela por celular e não dar certo, fui lá [na casa]. Ele me falou que ela estava viajando”, contou.

A namorada de Moisés entrou em cena para ocultar o cadáver. Com a morte de Luiza, o casal colocou fogo no corpo da vítima, no quintal da casa onde moravam. Após alguns dias, o cadáver foi levado para um terreno baldio perto da residência. O fogo despertou a atenção dos vizinhos. “Pulei o quintal e vi que tinha algo estranho. Não tinha sinal de ato, mas tinha muito pano queimado. Foi nesse momento que falei com a prima dela [da Luiza], e aí que ela começou a ficar ‘encucada’ com isso”, disse Jefferson Cardoso, vizinho da casa.

‌



Mesmo com o crime, o casal tentou levar uma vida normal. Moisés voltou a jogar futebol nas ruas de seu bairro. Porém, poucos dias depois da denúncia, a Polícia Civil foi atrás do casal.

Após a denúncia, o casal tentou fugir, mas logo foi cercado pela Polícia Civil. Após serem pegos, Moisés confessou o crime. “Do nada, ele abriu o bico. Aí ele confessou, falou que queria matar, colocou fogo, e que ele mesmo levou no terreno baldio”, comentou Ademir Ferreira, mais um vizinho de Luiza, que viu a prisão do suspeito.

‌



As investigações estão em curso, e a principal suspeita é que Moisés cometeu o crime motivado por dinheiro. Filho único, receberia todas as posses de sua mãe de herança. Esperando julgamento, o suspeito pode ter pena de até trinta anos pelo homicídio.

Confira a matéria na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.