‘Eu vou matar todos vocês’, ameaça pai após assassinar a esposa a facadas na frente dos filhos O casal vivia uma relação difícil e com muitas brigas pelo ciúme descontrolado do homem; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 06/08/2024 - 15h37 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h37 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Professora é morta pelo marido na frente dos filhos em Paraíso (SP);

Após o crime, Fernando fugiu, mas foi preso após se envolver em um acidente de carro;

O filho mais velho do casal teme que o pai seja solto e venha atrás dele e dos irmãos mais novos;

A polícia segue investigando o caso.

Professora é morta pelo marido na frente dos filhos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Josiane Ribeiro Botelho, de 39 anos, morta pelo marido, Fernando Botelha, de 45 anos, em Paraíso (SP). A professora foi atingida por vários golpes de faca. Os filhos de 2, 7 e 19 anos, presenciaram tudo.

Após o crime, Fernando fugiu, mas foi preso depois de se envolver em um acidente de carro, e em seguida, confessou o crime para a polícia. Segundo o filho mais velho do casal, ele e os irmãos foram ameaçados pelo pai. O casal vivia uma relação conturbada, pelo ciúme descontrolado do homem.

Josiane já havia solicitado uma medida protetiva contra o marido, que mesmo assim, insistia em desrespeitá-la. Segundo o filho mais velho da vítima, no dia do crime, escutou mais uma briga entre o casal devido ao ciúme excessivo da parte de Fernando.

No momento da fatalidade que tirou a vida de Josiane, a professora estava contando histórias para os filhos pequenos dormirem. Apesar do desespero, o jovem de 19 anos foi quem chamou a polícia.

A professora foi encontrada no chão, já sem vida, com marcas de golpes pelo pescoço, na cabeça e no braço. O criminoso fugiu do local, mas se envolveu em um acidente de carro, foi localizado e levado para uma delegacia, já em outra cidade.

O primeiro registro da polícia consta que Fernando foi ouvido e liberado, mas logo depois teve a prisão temporária expedida pela Justiça. As facas usadas no crime foram apreendidas na residência e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fernando foi preso e encaminhado para a cadeia de Pradópolis, de onde o filho mais velho espera que ele não saia tão cedo.

“Ele ameaçou eu e meus irmãos, e falou: ‘Até esse momento eu ia matar só ela, mas agora se vocês começarem a fazer essas graças eu vou matar todos vocês’. Então, eu quero que ele fique bem longe de mim e dos meus irmãos, porque ele nunca teve papel de pai”, desabafa filho da vítima.

A prefeitura de Paraíso decretou luto oficial de três dias e as aulas na Escola Maria Franco foram suspensas em memória da educadora.

